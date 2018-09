Çfarë dhurate i bëri Blendi Fevziu, Berishës në fund të emisionit (video)

Në përfundim të emisionit “Opinion” në Tv Klan, gazetari Blendi Fevziu i dhuroi një stilograf ish-Kryeministrit Sali Berisha.

Blendi Fevziu: Zoti Berisha, para se t’ju falenderoj që ishit të studio, do doja siç kemi bërë me disa personalitete të tjerë, t’u dhuroj një stilograf të bërë nga ‘Estel Jewelry’, e cila është me stemën e Republikës së Shqipërisë dhe me figurën të gdhendur të heroit kombëtar dhe me inicialet e emrit tuaj.

Sali Berisha: Shumë faleminderit.

Ish-Kryeministri u rikthye në këtë studio pas pothuajse 6 vitesh, kur ishte ende Kryeminisër. Për rreth 2 orë, Berisha ishte përballë një paneli prej 4 gazetarësh në emisionin “Opinion”, ku foli për ndryshimin e kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, vettingun në politikë dhe zhvillimet brenda Partisë Demokratike. /tvklan.al