Çfarë është reduktimi i dëmit të cigares?

11:07 17/03/2022

Kur vjen fjala tek cigarja, zgjidhja më e mirë mbetet të heqësh dorë plotësisht prej saj.

Por për të rriturit që zgjedhin të mos heqin dorë plotësisht nga nikotina, ka produkte pa tym të provuara shkencërisht të cilat paraqesin një alternativë më të mirë ndaj cigares. Nëse duhanpirësit nëpër botë kalojnë në këto produkte, është një mundësi për të luftuar pasojat e cigareve tek shëndeti publik.

Zhvillimet e shkencës dhe teknologjisë kanë ndryshuar mënyrën si jetojmë. Shfrytëzimi i këtyre zhvillimeve për të reduktuar efektet negative të sjelljeve potencialisht të dëmshme njihet si “reduktim i dëmit”. Strategjitë e reduktimit të dëmit mund të reduktojnë pasojat negative jo vetëm tek ne, por edhe tek të tjerët dhe tek shoqëria si tërësi.

Ky ndryshim pozitiv dëshmohet më së miri me shtete si Japonia, ku prezantimi në treg i alternativës me ngrohje IQOS në 2014-ën, solli rënie drastike në shitjen e cigareve vit pas viti, me deri në 10% më pak cigare të shitura çdo vit. Produktet me ngrohje arrijnë të reduktojnë dëmin përmes parimit ngrohje, jo djegie, çfarë redukton ndjeshëm nivelin e kimikateve të emetuara, deri në 95% sipas studimeve të shumta.

Këto alternativa eliminojnë procesin e rrezikshëm të djegies, i cili çliron tym që përmban rreth 6 mijë kimikate të dëmshme ose potencialisht të dëmshme nga të cilat 100 janë dhe përgjegjëse për sëmundjet e lidhura me pirjen e cigares. Duke ngrohur fijen e duhanit aq sa duhet për të çliruar nikotinën, e duke shmangur tymin me kimikatet e dëmshme, produktet me ngrohje paraqesin një shans për shëndetin publik.

Edhe cigaret elektronike janë një tjetër mënyrë shumë e njohur e reduktimit të dëmit, por ndryshe nga produktet me ngrohje ato nuk çlirojnë nikotinë përmes ngrohjes së fijeve të duhanit, por përmes avullimit të nikotinës së lëngshme.