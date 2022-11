Çfarë gjesti! Luana Vjollca nëpërmjet “Zemër Luana” bën veprimin e madh për shqiptarët!

Shpërndaje







00:00 28/11/2022

Ashtu siç premtoi, ashtu edhe e mbajti fjalën! Autorja dhe moderatorja Luana Vjollca u shpreh se mbrëmja e kësaj të diele në “Zemër Luana” do të ishte festa më e madhe ndonjëherë dhe ashtu ndodhi.

Me të ftuar nga të gjitha trevat shqipfolëse, performanca e sfida që kujtonin të gjitha lojërat që të gjithë ne i kujtojmë me mall, kudo ku jemi.

Luana Vjollca nuk premtoi vetëm super spekakël ajo e mbajti fjalën e dhënë që prej programit të kaluar. Nëpërmjet “Zemër Luana” autorja e mirënjohur bëri veprimin e madh për shqiptarët, duke i bashkuar e duke u ardhur në ndihmë familieve në nevojë.

Në përfundim të speaktaklit ndryshe si çdo herë, fituesi nuk ishte njëra skuadër, por ishte një familje në nevojë, e cila u përzgjodh si rasti më i veçantë për ta shpallur si një ndër zemër luanët për mbrëmjen e kësaj të diele.

Më poshtë u kujtojmë nismën e “Zemër Luana” për të gjithë ju:

“Bashkohu edhe ti në nismën më të re të “ZEMËR LUANA”.

Mund të jesh ti, i afërmi apo fqinji juaj, personi që do të gëzohet apo të jeni ju ai që dëshironi të sillni lumturi në një familje në nevojë me sadopak ndihmë, por me shumë dashuri!

Mos ngurroni të na shkruani në numrin e telefonit: 0683004040

“Dashuria fillon duke u kujdesur për më të afërmit.” (Nënë Tereza)/tvklan.al