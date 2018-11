Çfarë i dhuroi kryeministri rus këngëtares shqiptare

Këngëtarja shqiptare, Elhaida Dani, duket se po korr sukses të madh edhe jashtë Shqipërisë. Ajo sapo është kthyer nga një turne i suksesshëm në Kanada.

Mentori i saj në “The voice”, Riccardo Cocciante, njëkohësisht kompozitori i muzikalit “Notre Dame de Paris” bëri të mundur që Elhada të ishte në rolin kryesor, atë të ciganes Esmeralda. Pas Francës, Elhaida ka dhënë koncert në Moskë, Kanada dhe Montreal.

E ftuar sot në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, këngëtarja rrëfeu eksperiencën e saj në këtë tur dhe tregoi se pas shfaqjes në Moskë kishte marrë një buqetë me lule nga kryeministri i Rusisë, Dmitry Medvedev.

“Kemi qenë në Rusi para disa muajsh dhe ka qenë një sukses shumë i madh. Pata fatin të performoja për kryeministrin Dmitry Medvedev dhe ishte qershija mbi tortë. Në fund të spektaklit ne bëmë edhe disa foto me kryeministrin dhe me zonjën e tij dhe pasi shkova në backstage që të bëhesha gati për after party gjeta lulet që më kishte sjellë sekretarja e kryeministrit dhe m’u bë shumë qejfi sepse nuk ndodh çdo ditë”, tha këngëtarja./tvklan.al