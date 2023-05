“Çfarë i ofron Shkodrës?”, Beci: Ekonominë dhe punën, nuk jam aty për të përfaqësuar të majtën tipike

21:37 01/05/2023

Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, Benet Beci ka treguar arsyet pse shkodranët duhet ta votojnë atë më 14 Maj.

Në një intervistë për “Milori Live” në Klan News, Beci është shprehur se Shkodrës do t’i ofrojë vetëm Shkodrën, ekonominë dhe punën.

Mirela Milori: Një demokrat shkodran që është mësuar 32 vjet që të jetë i djathtë, është bastion i së djathtës, pse duhet të ju votojë ju? Pse e ktheni një shkodran që të përfaqësoni të majtën?

Benet Beci: Praktikisht nuk jam aty për të përfaqësuar të majtën tipike dhe unë nuk jam një politikan tipik. Unë kam ardhur si ftesë dhe ofertë e së majtës kur ka bërë propozim e majta me mua. Unë kam bashkëpunuar me të majtën në mënyrë të shkëlqyer kur kam qenë drejtor, siç kam bashkëpunuar me të djathtën në mënyrë të shkëlqyer. Mua nuk më sjell politika për të bërë politikë, por për të bërë ekonomi dhe për të rregulluar qytetin. Atë punë di ta bëj më mirë. Shkodrës mund t’i ofroj vetëm Shkodrën, ekonominë dhe punën. Kam shumë emocion për Shkodrën. Ajo nuk bëhet pa emocion. Kjo punë nuk bëhet pa dashur dhe pa këtë lloj dashurie që kam./tvklan.al