Çfarë mendon Ministri i ri i Brendshëm për Tahirin dhe Xhafajn?

Në intervistën e tij të parë televizive pas propozimit nga Kryeministri Edi Rama për postin e Ministrit të Brendshëm, gjeneral Sandër Lleshi u pyet edhe për paraardhësit e tij, Fatmir Xhafajn dhe Saimir Tahirin.

Lleshi tha se nuk ishte përgatitur për këtë pyetje, por shtoi se kishte mendime pozitive për të dy paraardhësit e tij.

“Nuk isha përgatitur që të më pyesnit se nuk e konsideroj shumë të përshtatshme që të shprehem, në përgjithësi për njerëzit nuk shprehem, sidomos në publik. Kam mendim pozitiv për të dy. Di që zoti Xhafaj e mori në një situatë të komplikuar dhe ka zhvilluar veprimtarinë e tij në kushte të ndërlikuara. Ka bërë maksimumin e tij, ka arritur rezultate. Kam konsideratë pozitive për të. Për zotin Tahiri e di që ka punuar me dinamizëm dhe aksion të madh. Kursej çdo koment tjetër vetëm për faktin që është në një çështje me gjyqësinë dhe nuk më shkon mua të jap opinione, as pozitive, negative s’kam, por gjithsesi”, tha Lleshi. /tvklan.al