Çfarë ndodhi me bazën e Pashalimanit pas prishjes me Bashkimin Sovjetik (Video-Arkiv)

Në vitin 1961 Shqipëria mori një kthesë të fuqishme dhe do t’i kundërvihej Bashkimit Sovjetik, superfuqisë botërore të asaj kohe. Kjo ngjarje që do të përcaktonte drejtimin që do të merrte Shqipëria dhe u shoqërua me fushata të ethshme.

Por çfarë ndodhi me bazën e Pashalimanit pas prishjes me Bashkimin Sovjetik?

Për të folur lidhur me këtë ngjarje ishte i ftuar në emisionin “Histori me Zhurmues” të autorit dhe drejtuesit Pandi Laço, Petrit Myftiu, në atë kohë komandant i nëndetëses.

“Rusët lundronin me nëndetësen për rreth një muaj pa dalë fare në sipërfaqje. Ata e bënin këtë edhe për të manifestuar forcën dhe pushtetin politikostrategjik të asaj superfuqie që po krijohej. Edhe ne bëmë më vonë udhëtime 1-mujore pa dalë fare nga uji.

Kur ikën sovjetikët ne ngelëm me ekuipazh plotësisht të përgatitur dhe të zotë. Komanda nëndetëse na bëri ekuipazhi. Ata duke qenë shumë të përgatitur na jepnin mundësi që ne edhe nëse gabonim ata të na rikuperonin. Unë edhe sot e ksaj dite kujtoj me shumë respekt Zenel Pirin nga Lezha, Xhem Calën, Enver Pajengën, Thanas Koninin, Fatmir Yllin, Gani Bidulin, Panajot Dixhilin dhe Frrok Çupin.

Kur jam zhytur për herë të parë pasi ikën sovjetikët ata na dhanë kurajo dhe besim.

Pas mbledhjes së Bukureshtit unë nuk kam qenë i organizuar në parti. I deleguar ka qenë Dilaver Poçi, i cili me një letër të komitetit qëndror informoi kuadrot komunistë për nisjen e divergjencave nga Bukureshti. Të njëjtin informacion kishte marrë edhe Bashkimi Sovjetik. Marrëdhëniet po vinin drejt acarimit. Në Prill të ’61 erdhi Mehmet Shehu dhe kërkoi takim me ekuipazhin e Pashalimanit përfshi edhe rusët. Në fund të fjalimit të tij u kuptua që ai bëri një thirrje që sovjetikët të mos e abandononin Pashalimanin, por ndërkohë mendohej që sa më parë rusët të iknin nga Pashalimani sepse ishte e rrezikshme prezenca e tyre aty. Më 1 Maj nisi gatishmëria për ruajtjen e nëndetëseve dhe në ceremoni u ngritën flamujt dhe ndër ta u ngrit edhe flamuri i Bashkimit Sovjetik që ishte një provokim i hapur. Ishte Tahir Nela ai i cili preu cimën e flamurin dhe ai ra, por kjo u bë pre e sulmit fizik të ekuipazhit. Më pas u vendos që 4 nëndetëse do të qëndronin dhe 8 të tjera do të ktheheshin në Bashkimin Sovjetik”, rrëfeu Myftiu.

