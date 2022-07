Çfarë nuk e ka bërë të lumtur Ramën në zgjedhjet për drejtuesit e rinj të PS

18:42 20/07/2022

“Një vend që nuk ka ekuilibër gjinor, një vend që nuk ka përfaqësim real të grave dhe vajzave në jetën e vet sociale, në jetën e vet ekonomike dhe politike, është një vend që rri me një këmbë, një vend gjysmagjel”. Kështu u shpreh këtë të mërkurë kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, pas një takimi me drejtuesit e rinj të selisë rozë në rrethe.

Rama u shpreh se një nga arsyet pse gjërat kanë ndryshuar pozitivisht në vend është edhe fakti që PS-ja u ka dhënë më tepër vend grave dhe vajzave. Prandaj në procesin e zgjedhjeve që janë zhvilluar mes socialistëve, nuk ngurroi të shprehte palumturinë e tij që në një pjesë të drejtimit të partisë nuk do të ketë bashkëkryesim, por do të jenë vetëm burra.

“Pavarësisht se sekretariati e ka shprehur pa rezervë kënaqësinë për këto zgjedhje dhe pavarësisht se në Kryesi këto zgjedhje kanë marrë vlerësim për si janë bërë unë mbetem i palumtur për ta thënë me një fjalë jo shumë të rëndë, për faktin që ne kemi bashkëkryesim të partisë nga burra, djem dhe gra dhe vajza në vetëm 23 bashki. Në bashkitë e tjera kemi 5 kryetare partie dhe kemi vetëm burra. Përgjigja e sekretariatit lidhur me këtë është se nuk kishte gra, nuk kishte vajza tek këto zonat e tjera. Sa herë e dëgjoj këtë përgjigje qysh kur jam bërë kryetar i partisë, tanimë më vite më parë, mua më lind pyetja, burrat në atë zonë kush i lind dhe me kë i lindin fëmijët? Me njëri-tjetrin? Nëse nuk ka gra dhe vajza në këto zona si zhvillohet jeta aty? Natyrisht që pyetja që unë bëj është po aq idiote sa përgjigja që jepet. “Nuk ka gra, nuk ka vajza”. Dhe PS na qenka një parti vetëm me burra. Nuk po i marr zonat me radhë, por po u them atyre kryetarëve burra që janë këtu dhe që nuk kanë një bashkëkryetare grua, duhet t’u vijë shumë zor që ta pranojnë këtë gjë. Që vijnë nga një komunitet burrash, përfaqësojnë një komunitet burrash dhe luftojnë në një komunitet burrash për të marrë shumicën mes burrave. Duhet të nisen nga kjo premisë që ata të bëhen vetë flamurtarë të një ndryshimi imediat dhe në çdo bashki të ketë një burrë apo djalë dhe një grua apo vajzë bashkëkryetar të PS”, u shpreh Rama.

Kryesocialisti u shpreh para drejtuesve të rinj se i pret sfida e transformimit hap pas hapi të partisë.

“Një sfidë edhe më të rëndësishme të transformimit hap pas hapi të partisë në diçka tjetër që t’i përgjigjet kohës që jetojmë, ndryshimeve të rëndësishme që ndodhin në mënyrë të vazhdueshme dhe që t’i përgjigjet një nevoje të jashtëzakonshme për të mbajtur sa më pranë njerëzit që na kanë besuar, njerëzit që na besojnë dhe njerëzit që duan të na besojnë. Një kohë të re për diçka të ndryshme edhe në sensin e largimit sa më shumë nga ai aksi tmerrësisht e i vjetër dhe shumë i konsumuar i një partie dedikuar si një hapësirë ku ca ankohen se duan punë në shtet dhe disa kërkojnë punë në shtet dhe disa thonë ça ti themi ne x apo y kur nuk jemi në gjendje që t’i japim edhe kryetarit të partisë një punë në shtet”, u shpreh Rama.

Sipas tij, Partia Socialiste duhet të mobilizojë forcat që të jetë një parti zëdhënëse e shumicës qeverisëse në territor.

“Që të jetë një parti ndërmjetëse mes shumicës qeverisëse dhe zgjedhësve dhe të jetë një pati llogari kërkuese në funksion të adresimit të atyre problemeve që konstaton në këtë kontakt intensiv me njerëzit”, theksoi më tej Rama./tvklan.al