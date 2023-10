Çfarë nuk u pa nga vizita e Macron

11:19 18/10/2023

Kryeministri Rama publikon momentet e veçanta gjatë vizitës së presidentit francez

Kreu i Ekzekutivit shqiptar nënvizon se vizita e homologut shqiptar i hapi rrugën një sërë projektesh të reja për zhvillimin ekonomik, arsimor dhe kulturor për Shqipërinë si dhe diskutimet për çështjet e përbashkëta si mbrojtja, emigracioni dhe energjia.

Jo vetëm për Shqipërinë, por kjo vizitë e presidentit francez ishte deshmi e një bashkëpunimi të afërt politik, për afrimin e shteteteve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Europian.

Ndalesa e parë e Presidentit Macron ishte në Pallatin e Brigadave, ku në një ceremoni të posaçme, i dorëzoi shkrimtarit Ismail Kadare, Dekoratën e “Oficerit të Madh të Legjionit të Nderit”.

Kadare u cilësua si nje poet i Ballkanit, si rapsod i Europës, si lajmëtar i lirisë, për këtë lidhje drithëruese që ju mishëroni kaq çmueshëm mes Shqipërisë dhe Francës.

Në videon e publikuar nga kryeministri Rama shfaqen edhe pamje të darkës në nderim të Presidentit Macron dhe delegacionit francez që e shoqëron, Kryeministri Rama në Pallatin e Brigadave.

Të dy kryeministrat shprehen besimin se Shqipëria do të tërheqë udhëtarët, turistë, artistë nga e gjithë bota.

Macron deklaroi se Shqipëria është e ankoruar në Europë, me agjendën e saj të reformave të transformimit që ka ndërmarrë me synim ribashkimin me familjen evropiane.

