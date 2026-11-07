07 nëntor 2026 – Gjashtë persona kanë humbur jetën dhe të paktën 15 të tjerë janë plagosur nga një sulm me armë zjarri në Sheshin Kryesor të Krakovit, në Poloni. Mes të plagosurve janë edhe dy efektivë policie. Viktimat janë katër gra dhe dy burra, sipas të dhënave të fundit të raportuara nga mediat polake.
Sipas policisë, sulmi u krye nga një 24-vjeçar me origjinë polake, i cili veproi i vetëm. Ai është ndaluar dhe ndodhet në paraburgim. Sipas radios RMF FM, i riu mbërriti në shesh me një automjet tip Subaru të zi, pa targa, nga ku hapi zjarr në mënyrë të pakontrolluar ndaj kalimtarëve, duke përdorur një pushkë gjysmëautomatike AR-15.
WARNING: DISTURBING Krakow SHOOTER NAMED as 25yo Michał Oksiński by Polish journalist — ‘may be BOMB IN HIS CAR’ MOMENT he PARKS CAR IN MIDDLE OF ROAD and UNLEASHES GUNFIRE on CROWDS At least 6 KILLED https://t.co/8s0eVt2v5i— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 7, 2026
Dëshmitarët kanë treguar se autori ishte i veshur me rroba kamuflazhi dhe se të shtënat u dëgjuan në disa momente dhe në pika të ndryshme pranë sheshit.
“Ndodhesha në afërsi dhe dëgjova disa breshëri të shtënash. Gjithçka ndodhi pranë Sheshit të Tregut. Fillimisht dëgjova tre të shtëna, më pas, në një pikë tjetër, të shtënat rifilluan”, rrëfeu një person që ndodhej pranë vendngjarjes.
Më herët, zëdhënësja e policisë së Krakovit, Katarzyna Cisto, deklaroi për televizionin TVN24 se autori ishte i veshur me rroba të ngjashme me uniformën ushtarake dhe përdori një armë zjarri të tipit ushtarak. Gjatë kontrollit të automjetit të tij, policia gjeti edhe pjesë të shumta armësh të tjera dhe municione.
Polish Neutralize Shooter in Krakow, Poland At least FIVE people have been killed, with more than a dozen wounded. New reports put the injured at 15, including 12 seriously hurt. Police have been conducting operations in multiple parts of the city. https://t.co/xWYFQKLxjb— Samzy (@SamzyVG) November 7, 2026
Kryeministri polak, Donald Tusk, reagoi në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se policia po hetonte rrethanat e sulmit. Ngjarja shkaktoi reagime edhe nga përfaqësuesit diplomatikë. Ambasadori amerikan në Poloni, Tom Rose, e cilësoi sulmin si një akt të rëndë dhe të dhunshëm që ka tronditur vendin.
“Po mësojmë detajet e sulmit masiv me armë në Krakov, një akt i egër dhe vrastar që ka shkatërruar paqen në Poloni. Amerika qëndron pranë Polonisë në këtë moment të vështirë, ashtu siç Polonia qëndron pranë qytetarëve të saj të dashur në Krakov”, shkroi ai.
Sheshi Kryesor ndodhet në zemër të qytetit të vjetër mesjetar të Krakovit. I ndërtuar në vitin 1257, ai është një nga hapësirat më të rëndësishme historike dhe turistike të qytetit, ku ndodhen edhe ndërtesa e njohur Cloth Hall dhe Bazilika e Shën Marisë.
/tvklan.al