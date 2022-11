Çfarë pritet të ndodhë nesër në Parlament? Berisha: Parashikohet një betejë e fortë

14:10 23/11/2022

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike është mbledhur mesditën e sotme. Në nisje të kësaj mbledhje, kryedemokrati Berisha është shprehur se një çështje shumë e rëndësishme e rendit të ditës nesër në Parlament është sipas Berishës, afera mafioze korruptive e Portit të Durrësit.

Për Portin e Durrësit, kreu i PD-së Berisha shprehet se “përbën aktin mafioz me të cilin Rama shkriu aksionet me ish-kreun e opozitës për t’i bërë gjëmën shqiptarëve”.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka paralajmëruar se nesër në Parlament parashikohet një betejë parlamentare shumë e fortë.

Sali Berisha: Prandaj ne, të gjitha këto çështje madhore për Portin, duhet t’ia bëjmë të qartë shqiptarëve. E ka vënë çështje të parë në rend dite, ne do qëndrojmë me forcën më të madhe të fjalës. Do përpiqen të na bllokojnë. Se ai ka urrejtje patologjike për fjalën, për parlamentin, për opozitën sigurisht. Ndaj edhe parashikohet një betejë parlamentare shumë e fortë, shumë e fuqishme. Duhet, zotërinj deputetë, të mbrojmë me vendosmërinë më të madhe, interesat e qytetarëve shqiptarë, interesat e publikut te Porti i Durrësit. Ne do ngremë Komision Hetimor Parlamentar. Do përfshijmë edhe Portin e Vlorës dhe Sarandës. Ky po i heq Shqipërisë, ato që i ka pasur në shekuj. Përveç kësaj, është shkelja më flagrante e MSA. Janë tre nene që kërcënojnë Shqipërinë me bllokimin e negociatave. Ndaj dhe nesër kemi një ditë shumë të rëndësishme në parlament. Duhet të përgatitemi me të gjitha mundësitë tona që të mbrojmë interesin publik.

Kujtojmë se edhe Kryeministri Rama ditë më parë ka paralajmëruar se do të paraqesë fakte lidhur me Portin e Durrësit në seancën plenare që do të mbahet ditën e nesërme./tvklan.al