Çfarë tha Saimir Tahiri pas vendimit

17:51 04/02/2022

Ish-ministri Saimir Tahiri u dënua nga Apeli i GJKKO-së me 3 vite e 4 muaj burg. Menjëherë pas dënimit, Tahiri ka pasur edhe një komunikim të shkurtër me gazetarët.

Gazetarja e Klan News Glidona Daci raportoi se Tahiri ka thënë se do të presë ekzekutimin e vendimit. “Nuk kam çfarë të them, foli drejtësia”, kanë qenë fjalët e tij të fundit me gazetarët sipas gazetares.

“Pak minuta përpara se të bëhej e mundur ekzekutimi dhe ne të kishim mundësinë për të dalur përjashta zoti Tahiri tha që do të presë ekzekutimin e vendimit të gjykatës dhe do të qëndrojë në qeli. Nuk kam, çfarë të them dhe foli drejtësia. Këto janë fjalët e tij të fundit që pati dhe komunikimin edhe me gazetarët. Tashmë Saiumir Tahiri po qëndron në ambientet e brendshme në pritje të zbatimit të vendimit”, raportoi gazetarja Daci. /tvklan.al