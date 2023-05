Charles III kurorëzohet sot Mbret

Shpërndaje







08:31 06/05/2023

Ceremonia do të ndiqet nga rreth 100 krerë shtetesh. Masa të rrepta sigurie në Londër

Kortezhi do të niset nga Pallati Buckingham duke lëvizur përgjatë “The Mall” në Sheshin Trafalgar, më pas poshtë Whitehall dhe Rruga e Parlamentit përpara se të kthehet në Sheshin e Parlamentit dhe Shenjtëroren e Gjerë për të arritur në Derën e Madhe Perëndimore të Westminster Abbey.

Mbreti do të hyjë në abaci përmes “Derës së Madhe Perëndimore” i veshur me një mantel të kuq prej kadifeje shtetërore. Ai do të veshë një uniformë ushtarake dhe jo pantallonat më tradicionale dhe çorapet e mëndafshta që mbanin mbretërit para tij.

Përpara se Mbreti të mbërrijë, do të ketë procesione në abaci ku do të përfshihen udhëheqësit dhe përfaqësuesit e besimit, si dhe përfaqësues nga disa vende të Komonuelthit, të cilët do të mbajnë flamujt e vendit të tyre dhe do të shoqërohen nga guvernatorët e përgjithshëm dhe kryeministrat. Këto do të përfshijnë Kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak.

Ceremonia do të fillojë në orën 11:00 dhe do të shoqërohet me muzikë të përzgjedhur nga Mbreti, me 12 pjesë të porositura rishtazi, duke përfshirë një nga Andreë Lloyd Webber, dhe muzikë ortodokse greke në kujtim të babait të Mbretit, Princit Philip.

Nipi i Mbretit, Princi George, do të jetë në mesin e faqeve, së bashku me nipërit e Camilla, Lola, Eliza, Gus, Louis dhe Freddy. Mbreti Charles do t’i prezantohet “popullit” një traditë që daton që nga koha anglo-saksone. Duke qëndruar pranë karriges 700-vjeçare të kurorëzimit, Mbreti do të kthehet për t’u përballur me katër anët e abacisë.

Kryepeshkopi Justin Welby do të bëjë deklaratën e parë, por, për herë të parë. Kongregacioni do të bërtasë “Zoti e ruaj Mbretin!” dhe boritë do të dëgjohen pas çdo njohjeje. Mbretit do t’i hiqet manteli ceremonial dhe ai do të ulet në karrigen e kurorëzimit për t’u vajosur, duke theksuar statusin shpirtëror të sovranit, i cili është edhe kreu i Kishës së Anglisë.

Pjesa e fundit e ceremonisë do të shohë Mbretin të marrë fronin. Megjithatë, Princi William do të jetë i vetmi Duka që do të gjunjëzohet dhe do t’i bëjë homazhe mbretit Charles. Për herë të parë, kryepeshkopi do të ftojë njerëzit në abaci të betohen për besnikëri në atë që quhet “një moment i ri dhe domethënës në traditën e kurorëzimit” nga organizatorët. Pas homazhit, Mbretëresha Camilla do të vajoset, do të kurorëzohet dhe do të hipur në fron në një ceremoni më të thjeshtë edhe pse nuk do të duhet të bëjë betim. Ajo do të kurorëzohet me kurorën e Mbretëreshës Mary.

Pjesa e fundit e shërbimit do të shohë Mbretin dhe Mbretëreshën duke marrë Kungimin e Shenjtë. Mbreti dhe Mbretëresha do të lënë fronet e tyre dhe do të hyjnë në Kapelën e Shën Eduardit , këtu Charles do të heqë kurorën e Shën Eduardit dhe do të veshë kurorën e shtetit perandorak përpara se të bashkohet me procesionin nga abacia ndërsa luhet himni kombëtar.

Mbreti Charles III dhe Mbretëresha Camilla do të mbërrijnë në pallat rreth orës 13:30 dhe do të shkojnë në tarracën perëndimore ku do të japin një përshëndetje mbretërore dhe tre brohoritje nga personeli ushtarak. Pallati Buckingham ka konfirmuar se Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla do të vazhdojnë traditën dhe do të shfaqen pak para orës 14:30 – edhe pse se cilët anëtarë të tjerë të familjes mbretërore do të përfshihen ende nuk është konfirmuar. Ata atje do të dëshmojnë fundin e festimeve publike në orën 14:30.

Klan News