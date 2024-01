Charles Michel tërhiqet nga gara për të kandiduar si eurodeputet

Shpërndaje







13:53 27/01/2024

Kritikat brenda bllokut se posti do të përbënte një konflikt interesi e detyruan të rimendojë planin

Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka njoftuar tërheqjen nga plani për të kandiduar në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të planifikuara për në qershor.

“Unë nuk do të jem kandidat në zgjedhjet evropiane. Do t’i kushtoj të gjitha përpjekjet e mia përgjegjësive të mia aktuale me vendosmëri të palëkundur,” tha Michel në një deklaratë të postuar në faqen e tij në Facebook.

Vendimi i Michel në fillim të këtij muaji për të kandiduar në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të qershorit si kandidat i partisë së tij liberale belge shkaktoi kritika, pasi kjo do ta detyronte të largohej nga posti aktual më herët se sa ishte planifikuar. Disa shprehën frikën se fushata për zgjedhjet e verës duke mbajtur një pozicion të lartë brenda bllokut do të përbënte një konflikt interesi, për shembull për çështje si shpenzimet dhe udhëtimet.

Duke e përshkruar vendimin e tij për të kandiduar si “të paprecedentë” dhe “të guximshëm”, Michel argumentoi se do të kishte qenë “në përputhje të plotë me parimet ligjore dhe etike”, por tha se kritikat e kishin bërë atë të rimendonte planet.

“Nuk dua që ky vendim të na shpërqendrojë nga misioni ynë apo të minojë këtë institucion dhe projektin tonë europian dhe as të keqpërdoret në asnjë mënyrë për të përçarë Këshillin Europian, i cili besoj se duhet të punojë pa u lodhur për unitetin europian”, tha Michel.

Hungaria do të mbajë presidencën e rradhës të Këshillit Evropian midis korrikut dhe dhjetorit të këtij viti pra pothuajse menjëherë pas zgjedhjeve të 6-9 qershorit, në një kohë që presidenti i Këshillit Evropian nuk ka marrë ende detyrën.

Klan News