Charlie Puth: Jam i dashuruar

23:18 21/10/2022

Artisti nuk ka dashur të zbulojë emrin e të dashurës misterioze

Artisti Charli Puth ka zbuluar në një intervistë të fundit se është në një lidhje dashurie.

Ai nuk dëshiroi të bënte publike identitetin e të dashurës misterioze por tha se është në një lidhje afatgjatë me një grua nga qyteti i tij i lindjes në Neë Jersey, Rumson.

“Ajo është dikush me të cilin jam rritur”, tha Charlie. Por kur gazetari e pyeti këngëtarin nëse ai ishte gati ti propozonte, ai u përgjigj duke buzëqeshur:

“Nëse e bëj, sigurisht që media nuk do ta dijë për këtë. Do të sigurohesha që askush të mos e dinte , sepse do të ishte shumë’, u shpreh ai.

Kujtojmë se anëtari i jurisë së “The Voice” konfirmoi më parë se ai po takohej me këngëtaren Charlotte Laërence në ditën e Shën Valentinit në 2019, por ndarja e tyre ishte aq e keqe sa e frymëzoi atë për këngën That’s Hilarious.

Më herët Charlie pranoi se kishte patur një lidhje afatshkurtër me artisten Selena Gomez, e cila kulmoi me duetin e tyre të vitit 2016, We Don’t Talk Anymore.

