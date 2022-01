Chelsea bën gati gjobën për Lukakun

22:30 04/01/2022

Klubi londinez nuk do ta lërë pa ndëshkuar rrëmujën që sulmuesi belg shkaktoi me intervistën e tij

Chelsea nuk do ta lërë pa ndëshkuar rrëmujën që Romelu Lukaku shkaktoi në ekip, me intervistën e paautorizuar të tij. Klubi londinez pritet që ta gjobisë sulmuesin belg me 420 mijë Paund. Megjithatë drejtuesit, e po ashtu edhe lojtari duan që ta lënë këtë çështje pas dhe të përqendrohen në të ardhmen. Por klubi kërkon që Lukaku të kërkojë ndjesë gjithashtu.

Trajneri i “bluve” të Londrës Tomas Tuchel pati një bisedë me sulmuesin 28-vjeçar në mbrëmjen e së hënës, ku duket se është sqaruar gjithçka. Lojtari ia bëri të qartë se ai nuk ka ndërmend që të kërkojë largimin në Janar, e po ashtu edhe në klub nuk kanë ndërmend të diskutojnë me asnjë skuadër tjetër për mundësinë e shitjes apo huazimit të futbollistit.

Chelsea pagoi 98 milionë Paund për kartonin e belgut tek Interi. Sipas “The Independent”, Lukaku nuk e priste një të tillë reagim pas intervistës së dhënë se ai ndihej i palumtur te Chelsea dhe se mendonte rikthimin tek Interi në një të ardhme të afërt.

Edhe Presidenti i ekipit, Roman Abramoviç mbështet qëndrimin e teknikut gjerman, por ky i fundit pritet që ta grumbullojë 28-vjeçarin për sfidën kundër Totenhemit të mërkurën në Carabao Cup.

Klan News