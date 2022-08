Chelsea kërkon Pierre Emerick Aubameyang

23:00 04/08/2022

“Blutë” e shikojnë si pasues të Lukaku, mungon oferta zyrtare

Barcelona ka nisur të mendojë për merkaton në dalje. Blerjet e shumta në këtë periudhë kanë bërë që të katalanasit të mendojnë edhe për largimet. Faza e sulmit është ajo e mbipopulluar para sezonit të ri dhe pikërisht nga ky repart pritet të jenë edhe largimet.

Me Memfis Depaj që ka mbetur tashmë jashtë planeve të trajnerit Xavi, një tjetër lojtar me valixhe në duar është Pier Emerik Aubamejang. Gabonezi nuk do të ketë shumë hapësira në repartin e avancuar të katalanasve, të cilët sigurisht do i besojnë potencës së Levandovskit dhe talentëve Rapinja, Ansu Fati, Dembele dhe Ferran Torres.

Interes për 33-vjeçarin ka në Premier League angleze, aty ku së fundmi në garë ka hyrë edhe Çelsi. Blutë e Londrës synojnë që të plotësojnë vendin e lënë bosh pas largimit të Lukakut dhe rikthimi i Aubamejang në kryeqytetit anglez shihet si mjaft i mundshëm.

Ish-lojtari i Arsenalit ka një klauzolë prej 100 milionë Euro me Barcelonën, si dhe një kontratë deri në vitin 2025. Eksperienca gjashtë mujore te Barcelona ka qenë tepër e mirë për Aubamejang, me fanellën e të cilëve realizoi 13 gola në të gjithë kompeticionet, duke ndihmuar ekipin që të sigurojë një vend në Champions League. Me Arsenalin, ish-sulmuesi i Dortmund shënoi 92 gola në 163 paraqitje.

