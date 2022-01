Chelsea-Liverpool ndahen në barazim

21:23 02/01/2022

Ndeshja përfundoi me rezultatin 2-2

Ka përfunduar në barazim sfida më e rëndësishme e kësaj jave në Premier Ligë, ajo mes Çelsit dhe Liverpulit.

Të kuqtë e nisën shumë mirë ndeshjen teksa shënuan që në minutën e 9 me Mane dhe dyfishuan pas 26 minutash lojë me Salah. Por Çelsi nuk u dorëzua dhe arriti që të barazpeshojë rezultatin brenda pjesës së parë me golat e Kovaçiç dhe Pulishiç.

Pjesa e dytë ishte e luftuar nga të dyja skuadrat, por rezultati 2 me 2 nuk ndryshoi më deri në fund të ndeshjes. Për blutë e Londrës nuk luante Lukaku, i cili u la në tribunë pas pakënaqësisë që shprehu për skemat që ndjek trajneri Tuchel.

