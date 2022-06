Chelsea mendon për Strakoshën

Shpërndaje







23:32 14/06/2022

“Blutë” e Londrës do t’i bëjnë një ofertë portierit të Shqipërisë nëse Kepa vendos që të largohet në verë

Chelsea po mendon që të blejë portierin e Shqipërisë Thomas Straskosha, nëse Kepa Ariza-balaga vendos që të largohet nga “Stamford Bridge” këtë verë.

Gardiani i kuqezinjve e përfundon kontratën me Lacion në fund të muajit dhe është duke marrë në konsideratë ofertat për të ardhmen e tij.

Më afër Strakoshës është skuadra angleze e Fulhamit, që siguroi ngjitjen në Premier Ligë.

Por në garë janë futur edhe “Blutë” e Londrës, që e shikojnë Strakoshën si një investim të mirë, nisur nga fakti se mund të merret si një futbollist i lirë.

Kepa është aktivizuar vetëm 4 takime nga trajneri Tomas Tuhel e për këtë arsye po mendon largimin.

Sipas ekspertit italian të transferimeve, Fabricio Romano, Strakosha po ndiqet me vëmendje nga “blutë”, ndërkohë që nëse vendos të pranojë ofertën, portieri shqiptar do të duhet të luftojë me Eduard Mendin për vendin e titullarit.

Strakosha ishte zgjehdje e dytë te bardhekaltrit për portën, por nga 5 Dhjetori ai e fitoi vendin e titullarit duke ulur në stol Pepe Reinën.

Në shtatë nga 23 ndeshje e mbajti portën e paprekur, ndërsa Lacio e mbylli kampinatin në vend të pestë.

Klan News