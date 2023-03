Chelsea mendon për të ardhmen

16:24 13/03/2023

Blutë firmosin me talentin xhamajkan Richards, objektivi i radhës ekuadoriani Paez

Pavarësisht se Chelsea u dallua në merkaton e Janarit për shpenzimet e çmendura të bëra, në klub nuk kanë ndërmend të ndalen.

“Blutë” e Londrës investuan në total 369 mln euro për afrimet e reja në merkaton e dimrit.

Drejtuesti e klubit i kanë të qarta objektivat e tyre, ndërsa vazhdojnë nga puna që të afrojnë talente. I fundit është 17 vjeçari xhamajkan Dujuan ‘Uisper’ Richards, cili firmosi kontratën me klubin londinez.

Por, adoleshenti do të bëhet pjesë e ekipit në muajin Nëntor, kur të mbushë 18 vjeç. Së fundmi ai mori ftesë në përfaqësuesen xhamajkane.

Richards është pjesë e Akademisë së Yjeve Feniks në Xhamajkë, ku sezonin e shkuar shënoi 31 gola dhe dha 19 asiste për ekipin e tij.

Marrëveshja e radhës pritet që të jetë blerja e talentit ekuadorian Kendri Paez, datëlindja e 2007-ës.

Drejtuesit e klubit anglez vazhdojnë që t’i besojnë filozofisë së trajenrit Graham Potter, me ekipin që ka nisur të marrë frymë pas rezultateve negative në fushë.

Afrimet e shutma të futbollistëve të rinj janë bërë me bekimin e teknikut, e kjo do të thotë që në verë do të ketë largime të shumë emrave, të cilët nuk bëjnë pjesë në projektin e Poter.

47 vjeçari mbështet afrimet e të rinjve në ekip, e kjo përkon edhe me objektivin e klubit, për të investuar tek ata, e në të ardhmen për të përfituar financiarisht.

Klan News