Chelsea rrezikohet nga eksodi

23:42 11/03/2022

Klubi londinez në vështirësi financiare pas sanksioneve, mungesa e të ardhurave do të shtyjë yjet të largohen

Çelsi mund të detyrohet që të largojë yjet e ekipit në verën e ardhshme, në mënyrë që të ketë kapitalin e nevojshëm për të mos falimentuar. Situata te “blutë” e Londrës është mjaft e vështirë, pasi qeveria britanike i vendosi sanksione pronarit Roman Abramoviç.

Kapitali në dispozicion të klubit është i limituar. Aktualisht Çelsi as nuk mund të blejë, e as nuk mund të shesë futbollistë. Por nëse të ardhurat vazhdojnë të jenë të bllokuara, yjet e ekipit nuk mund të paguhen. Kjo do të bëjë që ata të largohen.

Futbollistë si Romelu Lukaku, Kai Havertz, N’Golo Kante dhe Timo Verner mund të jenë të parët që do të nxirren në shitje. Belgu paguhet 325 mijë paund në javë, kurse gjermani 310 mijë.

Kante merr 1mln e 160 mijë paund në muaj, kurse Verner 1mln e 80 mijë paund. Ngrirja e aseteve të miliarderit rus e ka vendosur në vështirësi klubin londinez, që ka pasur rregullisht nevojë për ndihmën e oligarkut për të përballuar shpenzimet, që kur ai e bleu klubin në 2003 për 140 mln paund.

Në të tillë situtatë, kampionët e botës dhe të Europës për klube rrezikojnë falimentimin më 28 mars, nëse qeveria britanike nuk i lejon ata të shesin.

Klan News