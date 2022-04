Chelsea shkon në finalen e FA Cup

Shpërndaje







21:43 17/04/2022

Blutë e Londrës do të luajnë me Liverpool

Chelsea do të përballet me Liverpool në finalen e FA Cup. Blutë e Londrës mundën me rezultatin 2 – 0 Crystal Palace.

Golat u realizuan në pjesën e dytë nga Loftus Çek dhe Maunt.

Fituesi i këtij trofeu merr pjesë në grupet e Europa League. Finalja do të zhvillohet më 14 Maj.

Tv Klan