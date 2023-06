Chelsea “supermarket” për Arabinë Saudite, mund t’i blejë 6 lojtarë këtë verë

19:12 19/06/2023

Chelsea duket se do të jetë supermarketi i kësaj vere për Arabinë Saudite. Klubet nga Lindja e Mesme kanë nisur një konkurencë të paparë me njëra-tjetrën, duke hyrë fuqishëm në tregun e lojtarëve. Sipas tabloidit ”The Sun”, skuadrat arabe janë të interesuar për të blerë shërbimet e deri në 6 lojtarëve nga skuadra londineze.

Duke iu referuar këtyre burimeve, pronari i “bluve” do të mirëpriste oferta për të zgjidhur problemet me Fair Play Financiar.



Futbollistët që mund të largohen nga Chelsea drejt Arabisë janë Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku, Hakim Ziyech, Edouard Mendy dhe N’Golo Kante.

Madje, dy të fundit duket se e kanë zgjidhur të ardhmen, Kante te Al Ittihad, skuadër që pak ditë më parë firmosi me Benzema dhe Mendy drejt Al Ahli. Pa dyshim, hyrja e Arabisë Saudite në tregun e lojtarëve do të revolucionarizojë plotësisht botën e futbollit dhe Chelsea duket se do të jetë klubi më i goditur në këtë merkato.

