Chelsea turpërohet nga Brighton

23:40 29/10/2022

Chelsea ka harruar se si fitohet në kampionat. Blutë e Londrës regjistruan takimin e tretë pa triumf, teksa këtë herë u mposhtën në mënyrë surprizë nga Brighton me shifrat e thella 4-1. Përballë ish-skuadrës së tij, tekniku Potter ishte i pafuqishëm, duke mos i ndihmuar aspak londinezët për të siguruar pikë.

Për pak minuta në fushë u aktivizua edhe sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Broja, por pa arritur që të jetë deciziv. Pas kësaj disfate, Chelsea mbetet në vendin e pestë me 21 pikë.

Fitore me përmbysje shënoi Tottenham Hotspur, 3-2 në transfertën e Bournemouth. “Gjelat” morën maksimumin vetëm në fundin e sfidës, me Bentakur që tundi rrjetën pas rrëmujës në zonën kundërshtare. Gol me vlerë 3 pikëshe për Tottenham, i cili ngjitet në vendin e tretë me 26 pikë.

