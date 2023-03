Chen dhe Ozer në Gjykatë të Lartë kundër ekstradimit

22:37 26/03/2023

Dy të huaj akuzohen se kanë përvetësuar me miliona euro nëpërmjet mashtrimit në platformat online dhe po të dy janë arrestuar në Shqipëri. Kinezi Liangbin Chen dhe turku Faruk Ozer kundërshtojnë vendimin e dy shkallëve të gjyqësorit shqiptar për t’u ekstraduar në vendet e tyre të origjinës. Chen dhe Ozer kanë bërë rekurs në Gjykatën e Lartë ku kundërshtojnë vendimin për ekstradimin e tyre nga Shqipëria pasi pretendojnë se në Kinë dhe Turqi u rrezikohet jeta.

Kinezi Liangbin Chen u arrestua në Shqipëri dhe akuzohet për mashtrim kompjuterik. Gjithashtu akuzohet nga autoritetet kineze si kreu i një grupi kriminal që ka realizuar grabitjen me mashtrim me vlerë rreth 147 milionë Euro. Kinezi dyshohet se ka kryer mashtrime në platformat online për ambiente me qira, shitje kompjuterash dhe telefonash në Dubai, Kinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa turku Faruk Fatih Ozer ishte themeluesi dhe CEO i kompanisë “Thodex”. Ai akuzohet në Turqi për krijimin e një skeme mashtrimi nëpërmjet shitjes së monedhave virtuale. Rreth 400 mijë persona sipas mediave turke investuan në platformën e tij. Mediat shkruanin se kur u arratis Faruk Ozer kishte me vete një server ku mbahen 108 milionë dollarë në formë kriptomonedhash. Ai është arratisur prej muajit prill të vitit 2021 nga shteti turk.

