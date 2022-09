Chicharito gabon sërish me penallti

23:20 11/09/2022

Chiellini jep asist nga 50 metra

Javier Hernández ka pasur vështirësi nga pika e bardhë e penalltisë kohëve të fundit, duke humbur një të tillë në minutën e 97-të javën e kaluar duke goditur me Panenka, dhe kjo fatkeqësi vazhdoi edhe këtë të shtunë. Sulmuesi meksikan pati sërish mundësi për të shënuar një 11-metërsh për LA Galaxy në minutën e 55 të ndeshjes ndaj Nashville, por përpjekja e tij për të shënuar, kësaj herë jo me Panenka, u prit me lehtësi nga portieri i Dallas Joe Willis.

Chicharito tashmë ka një rekord të padëshiruar në MLS me 4 penallti të humbura nga 9 të goditura. Fatmirësisht LA Galaxy barazoi duke shpëtuar sezonin. Një tjetër penallti në favor u ekzekutua nga Riqui Puig që siguroi barazimin.

Nga ana tjetër eksperienca e Giorgio Chiellini në moshën 38-vjeçare vazhdon të bëjë ndryshim në përvojën e tij të re në MLS me fanellën e Los Angeles FC.

Jo vetëm mbrojtje e shkëlqyer, por edhe shumë cilësi në ndërtimin e aksioneve. Dëshmi për këtë ishte asisti në ndeshjen e fundit të luajtur kundër Dalla, Chiellini me të majtën që nga zona e tij afërsisht 50 metra distancë kaloi mbrojtjen kundërshtare duke shërbyer për shokun e tij të skuadrës Arango. Pasimi i gjatë rezultoi i saktë për gol.

