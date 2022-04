Chiellini tërhiqet nga kombëtarja

23:59 26/04/2022

Mbrojtësi 38-vjeçar vendosi që sfida kundër Argjentinës në “Wembley” më 1 Qershor të jetë e fundit

Giorgio Chiellini lajmëroi tërheqjen nga kombëtarja e Italisë. Në vitin 2018, mbrojtësi kishte marrë shiritin e kapitenit nga Gianluigi Buffon, ndërsa në moshën 38-vjeçare ka vendosur që të mos veshë më fanellën e kaltër.

Ai dëshiron që sfidën e fundit me Italinë ta luajë në “Wembley” kundër Argjentinës. “Finalisima” do të zhvillohet më 1 Qershor.

“Nëse do të jem mirë, luaj dhe përshëndes kombëtaren në ‘Wembley, ku arrita majën në karrierën time. Do të ishte maksimumi që të largohesha me një ndeshje të veçantë si ajo ndaj Argjentinës. Le t’i lëmë hapësirë djemve të rinj që janë të zotë”.

Por Chiellini ka ngjallur dyshime me deklaratën e tij në përfundim të takimit ndaj Sassuolo edhe sa i përket të ardhmes si futbollist.

Ai tha se pas finales së Kupës së Italisë do të diskutojë me 2 familjet, atë në shtëpi dhe atë në fushë se çfarë do të bëjë vitin e ardhshëm.

Sfida ndaj Argjentinës do të jetë e 117 për Kielinin dhe e 21 si kapiten i përfaqësueses, Chiellini është i katërti me më shumë ndeshje në përfaqësuese bashkë me De Rossi, ndërsa ka shënuar tetë gola me të kaltrit.

