Chiesa e mbyll sezonin për shkak të dëmtimit

19:00 10/01/2022

Lojtari i Juventusit pësoi këputje të ligamentit në takimin kundër Romës, do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale

Viti 2022 nisi në mënyrën më të keqe për Federico Chiesa. Ylli i Juventusit do të duhet që të qëndrojë jashtë fushës së lojës për një kohë të gjatë, sepse ka këputur ligamentin e gjurit të majtë.

Sulmuesi dhe klubi bardhezi morën përgjigjen e testeve të kryera në mëngjesin e sotëm. Chiesa e pësoi dëmtimin në pjesën e parë të takimit kundër Romës të fituar 4-3 pas një përplasjeje me Chris Smolling

Në ditët e ardhshme, italiani do t’i nënshtrihet një ndërhyrjeje kirurgjikale.Dëmtimi bën që për 24-vjeçarin sezoni të përfundojë, ndërsa Seria A do të mbyllet më 22 Maj. Mungesa e tij është një tjetër problem për trajenrin Masimiliano Allegri, që po përgatit ekipin për finalen e Superkupës të mërkurën kundër Interit në “San Siro”. Chiesa do të mungojë edhe në takimet e play-off të Katar 2022 me Italinë.

“Të kaltrit” do të ndeshen në Palermo kundër Maqedonisë së Veriut më 24 Mars e nëse shkojnë më tej ndaj Turqisë ose Portugalisë pesë ditë më pas. Sulmuesit do t’i duhen minimalisht nga 4 deri në 6 muaj që të rekuperohet. 24-vjeçari pritet që në fillim të sezonit të ardhshëm të rikthehet në fushë në gjendjen optimale fizike.

Klan News