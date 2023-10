China Open, Iga Swiatek sërish në finale

22:00 07/10/2023

Kërkon titullin e pestë sezonal, sfidon ‘makthin’ e fituesve të Grand Slam, Samsonova

Për herë të shtatë këtë vit, Iga Sviatek do të synojë një titull kampion. 22-vjeçarja preu biletën për në finalen e China Open, ku do të përballet me Liudmila Samsonova. Numri 2 në renditjen e WTA nuk hasi vështirësi ndaj Gauff, kundër të cilës mori hak për atë humbje në Cincinnati.

Polakja dominoi mbi kundërshtaren amerikane për ta mposhtur 6-2, 6-3 dhe gjithë përballjen 2-0 me sete. Katër herë fituesja e këtij turneu është në rrugën e titullit të parë të ËTA 1000 të këtij sezoni dhe të pestin sezonal.

Në sfidën tjetër, Samsonova mposhti ish-kampionen e Wimbledon, Elena Rybakina, 7-6, 6-3 për të përmirësuar rekordin e saj kokë më kokë ndaj numrit pesë të botës. Samsonova, e cila renditet e 22-ta, tani ka mposhtur tre ish-kampione të Grand Slam-it në Pekin me fitoret ndaj Petra Kvitova dhe Ostapenko në raundet e mëparshme. Formë që konfirmon forcën e kësaj tenisteje, që pengesa e radhës drejt titullit është Sviatek.

