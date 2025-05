Amerikani Chris LaCivita, i cili është strategu i fushatës së Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 11 Majit mbajti fjalën e tij në takimin përmbyllës të fushatës elektorale të PD-së.

LaCivita në fjalën e tij ju bëri thirrje shqiptarëve që të votojnë Dr.Sali Berishën, pasi sipas tij ai do të shpëtojë të ardhmen e Shqipërisë.

Chris LaCivita: Gjithnjë habitem se sa e madhe është gjithë kjo turmë. Faleminderit Shqipëri, faleminderit për mbështetjen tënde, që ndan të ardhmen dhe shpresat tua. Shqipëria ndodhet në një udhëkryq. Jo vetëm për ëndrrat tuaja, por edhe për pozicionin e këtij vendi në arenën ndërkombëtare.

Shqipëria nuk mund të lejojë më edhe një mandate tjetër të Edi Ramës. Korrupsioni dhe gjendja e vështirë ekonomike ka shkatërruar familjet, mungesa e një mundësie punësimi. Gjithçka që përkufizon lumturinë tuaj Edi Rama ua ka marrë, por ju keni tani një shanc historik, një shanc që të tregoni se populli shqiptar e refuzon politikën e të kaluarës, nuk frikësoheni dhe nuk do të reshtni së luftuari për familjen tuaj, por kjo ndodh nëse shkoni të votoni. Merrni me vete familjen dhe miqt tuaj dhe lëreni pa punë Edi Ramën.

Shqipëria e re me Dr.Berishën do të keni një njeri, i cili ka shpëtuar jetë. Përse të mos e vendosni besimin tuaj tek një mjek që do të shpëtojë të ardhmen e Shqipërisë. Në një plan real që do të rregullojë ekonominë dhe do t’i japë fund ekonomisë.

Vij sot tek ju si amerikan, i cili sheh një të ardhme të ndritur për një popull të shkëlqyer. Bota i ka sytë në këto zgjedhje. Votoni për të ardhmen tuaj, votoni për mbështetjen tuaj dhe zoti e bekoftë Shqipërinë!

