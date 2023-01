Christoper Hill përkrah Ballkanin e Hapur

Shpërndaje







16:47 19/01/2023

Hill: Është e mrekullueshme të shohësh kryeministrin e Shqipërisë dhe presidentin e Serbisë duke diskutuar për zgjidhjen e problemeve

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, në një intervistë për revistën serbe “Nedeljnik” ka rikonfirmuar faktin se atij i pëlqen iniciativa “Ballkani i Hapur”.

Kjo iniciativë ju mundëson njerëzve që të njihen më mirë me njëri-tjetrin. Asnjëherë në histori nuk ka pasur kaq shumë ndërveprime pozitive mes shqiptarëve nga Shqipëria dhe serbëve nga Serbia.

Hill theksoi se është e mrekullueshme të shohësh kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç “duke diskutuar për zgjidhjen e problemeve të rëndësishme për qytetarët”.

Ambasadori amerikan shtoi se ka shumë histori në këtë rajon, por këto shtete nuk duhet të jetë rob i saj”.

“Vlerësoj që kjo situatë do të zgjidhet kur dikush të marrë diçka, dhe dikush duke marrë diçka tjetër. SHBA-të kanë një qëndrim tjetër ndaj Kosovës në krahasim me Beogradin zyrtar, nuk e pengon atë të bashkëpunojë me qeveritë e Beogradit dhe Prishtinës.”

Hill vlerësoi se nuk është në interesin e askujt që të vazhdojë të jetojë me tensione në shtetet e këtij rajoni.

Klan News