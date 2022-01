“Ciao Bella”, historia e veçantë pas tatuazhit të Rea Nuhut

22:26 01/01/2022

E re në moshë, por edhe në karrierë, me një rrugë të gjatë përpara në jetë, këngëtarja Rea Nuhu ndoshta nuk numëron dot ende sfidat dhe momentet e vështira në vazhdën e kohës. Megjithatë, gjatë rubrikës “Në mundsh” të emisionit “E ardhmja është vajzë” në Klan Plus, ajo kujton një çast të dhimbshëm, të lidhur me një nga njerëzit që kontribuojnë më shumë në krijimin e identitetit tonë.

Tre vite më parë, Rea humbi “admiruesen më të madhe të saj”, atë që e përshëndeste çdo ditë “mirupafshim bukuroshe”. Sot, zëri nuk dëgjohet më, por një tatuazh në krahun e Reas ulëret kujtimin e saj.

Rea Nuhu: Besoj për çdo njeri çastet më të vështira, më të mëdha, më të frikshme janë humbja e njerëzve të shtrenjtë dhe një ndër çastet e mia më të vështira ka qenë kur kam humbur gjyshen, me të cilën kam qenë shumë e lidhur. Ka qenë një ndër fanset më të mëdha të miat.

Kam edhe një tatuazh që e kam bërë për të. “Ciao Bella”. Është hera e parë që po e them sepse sa herë që ikja nga shtëpia e gjyshes që e frekuentoja çdo ditë, ajo dilte në ballkon dhe unë nuk ikja pa dalë ajo e pa më thënë “ciao bella”, ndaj është edhe tatuazhi për gjyshen./tvklan.al