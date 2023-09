Çiço pyet Dukën: Si e gjete dhe u binde për Sylvinhon?

22:53 11/09/2023

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka thotë se trajneri i Kombëtares, Sylvinho ka krijuar një atmosferë shumë pozitive në skuadër.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Presidenti i FSHF-së, Duka tregon si është përzgjedhur Sylvinho për të qenë trajner i Kombëtares.

Armand Duka: Shihet vetëm maja e ajsbergut, por përgatitja e një ndeshje është një armatë e madhe, e cila kryesisht drejtohet nga Sylvinho. Jam shumë i kënaqur me trajnerin sepse ka krijuar një atmosferë pozitive, selekton mirë, analizon shumë mirë dhe motivon shumë. Sot është vështirë që të gjesh një kritik të Sylvinhos në Shqipëri.

Reis Çiço: Ku e gjete, si e gjete Sylvinhon, si u binde?

Armand Duka: Kemi kontaktuar disa në atë kohë dhe vlerësuam atë edhe për arsye të karrierës futbollistike edhe si trajner, jo në një periudhë të gjatë si trajner i parë, por me Kombëtaren e Brazilit, me Mançinin, me Lionin etj. Sylvinho është trajner shumë i mirë, por ka edhe disa futbollistë që dinë të zbatojnë detyrat që i jep trajneri. Ne kemi futbollistë që 7 apo 8 luajnë në Seria A. Konkurrenca në ekip kombëtar është shumë e madhe./tvklan.al