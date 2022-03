Cigaret elektronike, trend tek adoleshentët

16:40 13/03/2022

Ekspertët: Të rrezikshme dhe të ndaluara nën 18 vjeç

Brunilda Cami: Përdorimi i cigareve elektronike është kthyer në një fenomen shqetësues tek adoleshentët. Ekspertët dhe psikologët e shkollave thonë se këto produkte po përdoren masivisht nga të rinjtë në një kohë që është e ndalur përdorimi i tyre nën 18 vjeç.

Sonila Prroni Mulgeci: Ky është një fakt real. Të rinjtë sot po konsumojnë shumë dhe cigaren elektronike dhe një problem në rritje është konsumi i shishave, në moshen 12, 13, 14 dhe 15 vjeçarët bëhen grup dhe i konsumojnë.

Roland Shuperka: Është absolutisht i ndaluar përdorimi i tyre nën18 vjeç, këto produkte krijojnë varësi.

Të rinjtë besojnë se këto cigare të cilat kanë shije dhe aroma të ndryshme, nuk jane të dëmshme. Por në fakt është krejt e kundërta.

Sonila Prroni Mulgeci: Ti do të plakesh parakohe, do të shkurtohet jeta, do kesh proboleme me mushkritë, do përhapet herpesi sepse ndanë cigaren me njëri-tjetrin.

Roland Shuperka: Produkte të tilla përdoren nga duhanpirësit të cilët kanë kaluar një fazë që kanë përdorur duhanin tradicionale dhe duan që t’i largohen.

Apeli i ekspertëve është për instancat shtetërore.

Roland Shuperka: Ligji ekziston, por nuk kontrrollohen kioskat dhe pikat e shitjes, 200 metra rreth shkollave, të cilat tregtojnë këto lloj produktesh.

Brunilda Cami: Ekspertët thonë se shqetësues vazhdon të jetë dhe niveli i duhanpirjes tek adoleshentët. Shifrat e fundit flasin për 16.7% të djemve të grupmoshës 13-15 vjeç , e po ashtu 6.6 % e vajza të kësaj grupmoshe konsumojnë duhan…

