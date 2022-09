Çikalleshi i kërkon ndjesë tifozëve: Jemi të shokuar! Përgjegjësi e jona, gjërat duhet të ndryshojnë

23:15 27/09/2022

Sokol Çikalleshi mbajti shiritin e kapitenit këtë të martë përballë Islandës, ndeshje e cila në fund shkoi keq. Gjatë bisedës për “Klan Kuqezi”, sulmuesi i kërkoi ndjesë të gjithë tifozëve dhe tha se tashmë është momenti për të ndryshuar dhe secili të marrë përgjegjësitë e tij.

“Nuk ka mundësi, jemi të shokuar, nuk e di. Të pësojmë gol në minutën e fundit, prapë nuk e di. Është një moment JO. Një JO e madhe për ne. Përballë një ekipi me 10 veta nuk ngelet gjë tjetër veçse ti themi gjithë shqiptarëve, gjithë tifozave ndjesë, gjithë përgjegjësia është e jona. Jemi në një moment që gjërat duhet të ndryshojnë. Se kush duhet të ndryshojë apo çka duhet të ndryshojë janë njerëzit përkatës që do t’i shikojnë gjërat. Nuk di çfarë të them, të pësojmë gol në minutat e fundit prapë është sëmundja jonë e vjetër e cila nuk po na hiqet, nuk mund të vazhdojmë kështu domethënë. Sot kisha shiritin e kapitenit, ishte hera e parë, por ndoshta po them edhe një llaf më shumë. Unë mbaj përgjegjësinë i pari duke qenë në fushë. Mbaj përgjegjësinë në qoftë se për të ndryshuar gjërat Çikalleshi do ishte mirë të mos ishte pjesë e kombëtares unë jam shumë dakord që edhe ky hap le të bëhet, apo me dikush tjetër, por vetëm kombëtarja të shkëlqejë dhe tifozët të ndihen të lumtur kur shohin kombëtaren dhe jo në këtë pikë”, u shpreh Çikalleshi.

Çikalleshi tha se ekipi ka punuar që të bëjë gjërat si duhet, por në fund vlen rezultati. /tvklan.al