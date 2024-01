Cikalleshi shkëlqen në humbjen e Konyaspor

23:00 28/01/2024

Shqiptari dhuron dy asiste ndaj Basaksehir, vlerësohet me notën 7.8

Sokol Cikalleshi duket se ka lënë pas krahëve problemet me Konjaspor. Sulmuesi shqiptar ishte sërish vendimtar për skuadrën turke, teksa dhuroi dy asiste në humbjen 3-2 përballë Bashaksehir. 33-vjeçari shërbeu në dy raste për Prip në harkun e çerekore loje.

Në minutën e 8-të, Cikalleshi gjeti hapësira në mbrojtje, ndërsa pak minuta më pas, ai nuk gjeti koordinatat e duhura për të shënuar. Gjithsesi, tentativa e tij mjaftoi që topi të shkonte në këmbët e Prip.



Cikalleshi luajti 67 minuta në këtë takim, ndërsa u vlerësua me notën 7.8. Me largimin e tij nga fusha e lojës, Bashaksehir arriti të përmbys rezultatin falë një triplete të polakut, Pjatek. Cikalleshi ka shënuar deri më tani 8 herë me fanellën e Konjaspor, ndërsa ka dhuruar edhe 4 asistime.

Forma fantastike në superligën turke kënaq edhe kombëtaren shqiptare. 33-vjeçari pritet të jetë në listën e të grumbulluarve të Silvinjos në Euro2024.

