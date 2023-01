“Cikloni bombë”, fenomeni i rrallë i motit që godet Kaliforninë

21:40 05/01/2023

Kalifornia ishte një ndër vendet që i shpëtoi disi të ftohtit ekstrem që mbërtheu SHBA-në gjatë Krishtlindjeve, por shiu i dendur, era e fortë dhe bora në male nuk e kursyen.

Sipas sinoptikanëve ditët e fundit Kalifornia është përfshirë nga mot i ashpër ku theksohet një fenomen natyror i quajtur “cikloni bombë”.

Our #GOESWest🛰️ full-disc satellite shows a powerful storm undergoing bombogenesis off the northern CA Coast.



What is a “Bomb Cyclone”? By definition, it is a low pressure system that experiences a fall in pressure of 24 millibars in 24 hours. #CAwx https://t.co/zmYAPqXknp pic.twitter.com/IDnazirGPx