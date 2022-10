Cilat janë projektet më të mëdha të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim

23:36 24/10/2022

Michael Granoff, gjatë një interviste për emisionin “Opinion”, ka treguar të gjitha projektet e mëdha në Shqipëri të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim.

Blendi Fevziu: Këto janë projektet kryesisht filantropike dhe që merren kryesisht me trashëgiminë e Shqipërisë. Cilat janë projektet tuaja më të mëdha në Shqipëri, projektet ekonomike?

Michael Granoff: Duhet të mbani mend që gjithë detyra e Fondacionit është të japë para. Të japë para në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente në mënyrë që të krijojmë përpjekjet që ne dëshirojmë. Punojmë në katër fusha të ndryshme. Punojmë në arsim. Siç mund ta dini, një prej projekteve tona më të mëdha është TUMO te Piramida. Ditën e djeshme isha atje për të parë zhvillimin e projektit. TUMO është një shembull interesant sepse ne shikojmë gjithë botën për të gjetur planet më të mira të menaxhimit. Për shembull, ajo që jemi duke bërë në Butrint apo në Durrës nuk është ndryshe nga ajo që jemi duke bërë në fushën e arsimit. Ajo që kemi zbuluar është se programet më të suksesshme të arsimit dixhital për fëmijët nuk vinin nga Shtetet e Bashkuara apo nga Evropa. Ato vinin nga Armenia.

Blendi Fevziu: Nga Armenia?

G: TUMO vjen nga Armenia. Ajo që ne bëmë, është se shkuam në Armeni, folëm me ata njerëz, i sollëm ato programe në Shqipëri dhe më pas punuam me qeverinë dhe thamë, a nuk do të ishte interesante nëse të vendosnim këtë program te Piramida, e cila u ndërtua si një godinë për të nderuar Enver Hoxhën dhe tani mund të ishte një vend për të parë të ardhmen e shtetit? Por, ne nuk donim të prisnim deri sa të rindërtohej Piramida, pasi siç e dini projektet e rindërtimit marrim ca kohë. Kështu, ne vendosëm pjesë të programit në stadium dhe sot më shumë se 1,200 fëmijë në javë…

Blendi Fevziu: 1,200 fëmijë në javë…?

Michael Granoff: 1,200 fëmijë në javë marrin pjesë të programet tona pas shkollës, ku mësojnë për robotikën, animimin, muzikën, muzikën elektronike, të gjitha mënyrat e ndryshme të përdorimit të teknologjisë së re. Në fund, kur të përdorim Piramidën, shpresoj që kjo të ndodhë vitin tjetër, do të jemi në gjendje të presim 2,500 fëmijë në javë. Tani, mundem po ashtu t’iu them se gjysma prej fëmijëve në programet tona marrin bursë. Askush nuk i refuzon mundësinë e aksesit në këto programe për shkak të nevojave. Ato janë të disponueshme për të gjithë, pavarësisht rrethanave dhe gjysma prej atyre fëmijëve sot marrin bursë. Në fund, është diçka më e madhe se Piramida, sepse në fund të programit fëmijë nga e gjithë Shqipëria mund të kenë akses në këtë lloj arsimimi…

Blendi Fevziu: Diçka që është shumë e rëndësishme.

G: Shumë e rëndësishme. Pikërisht.

Blendi Fevziu: Keni marrë pjesë në projekte turizmi? Turizmi është e ardhmja e këtij vendi, sipas mendimit tim. Është shumë i rëndësishëm për ne.

G: Duhet të mbani mend që kemi krijuar zona të reja biznesi dhe investimesh dhe projekte investimi në Krujë, në Korçë, në Shkodër, në Pazarin e Ri këtu në Tiranë. Thuajse të gjithë turistët që vizitojnë Shqipërinë ditën e sotme vizitojnë të paktën një prej objekteve tona. Gjatë gjithë kohës krijojmë objekte të reja turistike. Mund t’ju them se ditën e djeshme u ngjita nën shi në majë të Piramidës dhe mendoj se kur të përfundojë ky projekt, turistët do të duan të vijnë për t’u ngjitur në majë të Piramidës për të shijuar pamjen panoramike 360 gradëshe. Mendoj që projektet në të cilat ne punojmë çdo ditë do të krijojnë pika të reja turistike.

Blendi Fevziu: Dhe projektet e ardhshme?

Michael Granoff: Nëse mendojmë për projektet tona të ardhshme, Blendi, ka dy mënyra për t’i parë ato: në mënyrë horizontale dhe vertikale. Mënyra horizontale është se ne duam të krijojmë një grup produktesh, në arsim dhe teknologji për shembull, të cilat fillojnë me fëmijë të klasës së parë dhe mbaron në akademitë e kodimit, ku të rinj në moshë madhore, të cilët duan të ndryshojnë karrierën e tyre, mund të mësojnë si të kodojnë, të merren me teknologjinë dhe të gjejnë punë në industritë teknologjike. Në mënyrë që ne të kemi një grup të plotë produktesh në mënyrë horizontale në këto fushat. Gjëja e dytë që ne duhet të bëjmë është të zgjerohemi vertikalisht. Kjo ka të bëjë me atë që folëm pak më parë. Që do të thotë, si mund t’i marrim programet tona dhe t’i rrisim në shkallë. Si të marrim një program të cilin e dimë që funksionon në një vend dhe ta ofrojmë atë në gjithë shtetin. Në fund, zhvillimi i këtij shteti do të varet jo vetëm nga zhvillimet në Tiranë, por edhe në zhvillimet e veriut të këtij shteti, në zhvillimet e jugut të këtij shteti. Tani, është e qartë se gjërat nuk bëhen me të shtypur një buton, nuk mund të shkosh nga një hapësirë në 100 në mënyrë të menjëhershme. Kjo është sfida e shkallëzimit. Është një sfidë e konsiderueshme dhe nëse mendoni për të ardhmen tonë dhe suksesin, kjo është çfarë duhet të bëjmë. Kjo kërkon për shumë planifikim, kërkon shumë para. Një prej gjërave, e cila po ashtu po ndryshon, do të jem i sinqertë me ju, është se ne tanimë kemi njësi të tjera ndërkombëtare të cilat janë të interesuara të punojnë me ne sepse e dinë që i çojmë gjërat deri në fund. Tani kemi Bankën Botërore, e cila po vjen pranë nesh, kemi qeverinë britanike, e cila dëshiron të bëjë projekte me ne. Kemi njerëzit e BE-së…

Blendi Fevziu: Sepse konsideroheni si partner të besuar vendas tani, pas 30 vitesh, thuajse 30 vitesh…

Michael Granoff: Sepse ne nuk jemi te pjesa e të pasurit dëshira të mira. Shumë kanë dëshira të mira. Ne jemi të pjesa ku i çojmë gjërat në fund. Arsyeja pse njerëzit duan të punojnë me ne, është sepse arrijmë t’i çojmë gjërat deri në fund. Kjo është ajo që ka rëndësi në fund të fundit.

Blendi Fevziu: Së fundi, zoti Granoff, ju jeni shumë i kënaqur me punën e këtij fondi në këto 27-30 vite?

Michael Granoff: Mendoj që kemi pasur një mundësi duke filluar nga hiçi, të sjellim një ndryshim të konsiderueshëm në këtë shtet. Mendoj po ashtu se njerëzit e kanë ndjerë këtë ndryshim. Shqiptarët e kanë ndjerë në mënyra të ndryshme. Megjithatë mendoj se gjëja më e rëndësishme është se ne jemi në fundin e fillimit. Falë sukseseve tona të deritanishme, mendoj se përgjegjësia që ne kemi, ndoshta mundësia që ne kemi për të ecur përpara është edhe më e madhe. Qartazi, ne e dimë që ky shtet është duke u përballur me shumë sfida, njerëzit e ndjejnë rrugës, njerëzit e ndjejnë kudo dhe nuk duam të themi se ne jemi një fondacion i vogël që mund të zgjidhë problemet e një shteti. Jo, sigurisht që nuk mund të zgjidhim problemet e shtetit, por ajo që mund të bëjmë është të sjellim një kontribut pozitiv që të përpiqemi t’i zgjidhim këto probleme me kalimin e kohës dhe kemi shumë potencial për të bërë diçka të tillë dhe duhet ta bëjmë dhe është një shembull, sesi në mënyrë konkrete, kur njerëzit shikojnë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, çfarë do të thotë kjo marrëdhënie? Ky është një shembull i partneritetit të Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë i cili është mjaft unik. Nuk mendoj se ka ndonjë fond apo fondacion në ndonjë vend tjetër në botë i cili funksionon brenda shtetit ashtu siç kemi funksionuar ne./tvklan.al