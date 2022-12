Cili do të jetë reagimi i opozitës? Si përgjigjet Luçiano Boçi

23:36 06/12/2022

Opozita do të ruajë qetësinë dhe toruan. Kështu u shpreh Luçiano Boçi kur u pyet se cili do të jetë reagimi i opozitës pas ngjarjes së ditës së sotme, ku u sulmua kreu i demokratëve, Sali Berisha.

“Opozita ruan toruan e saj, qetësinë e saj. Do të vazhdojë aksionin politik. Sigurisht, protestat janë axhendë e ditës. Me organizimet e tjera, aq më tepër është futur dhe në një fushatë zgjedhore dhe do shmangë çdo lloj provokimi të kësaj natyre për t’u tërhequr në një përplasje të dhunshme dhe për t’i dhënë argumente regjimit të Edi Ramës për të justifikuar sundimin e tij. Jemi shumë të qartë në veprimet tona. Sigurisht do të shkojmë deri në mosbindje civile duke shfrytëzuar të gjitha ato elementë… Do shkojmë në të gjitha elementet e aksionit politik që ka si instrumente politika”, u shpreh Boçi.

Boçi tha se në ditët në vijim do të mësohet aksioni politik i opozitës./tvklan.al