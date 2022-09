Cili është objektivi i radhës i Luiza Gegës

23:51 01/09/2022

Kampionia e Europës në 3000 metra vrapim me pengesa, Luiza Gega dhe trajneri i saj Taulant Stërmasi, folën mbrëmjen e kësaj të enjteje në “Opinion” për objektivin e tyre më të afërt.

“Paris 2024. E kam thënë që para 3 vjetësh që ne po investojmë te Paris 2024. Luiza çdo vit përmirësohet. Përmirësimi nuk ka lidhje me individin. Ka lidhje me sa më kohë të shpejtë do bësh, që do të thotë se ne do të përmirësojmë 7, 8, 10 sekonda, patjetër do ta gjejmë veten mes 3 më të mirave në olimpiadë. Do mundohemi shumë. Kemi sakrifikuar kaq shumë, pa e ditur se ku do shkojmë. Tani që e dimë se ku jemi dhe e kemi më të afërt arritjen, finishin, e di që do investojmë më tepër, absolutisht. Investimi do të thotë që nëse kemi bërë këtë vit 8 muaj grumbullime, grumbullime do të thotë asnjë ditë në shtëpi, besoj vitin tjetër dhe çdo vit që do vijë do të jetë 9 dhe 10 muaj dhe ta kesh të sigurt që rezultati do të vijë”, tha trajneri i kampiones, Taulant Stërmasi./tvklan.al