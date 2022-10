Cindy Marina fiton kupën për herë të dytë, Arta Nitaj në “luftë” për mbijetesë

Shpërndaje







22:18 17/10/2022

Mbyllja e mbrëmjes së “Dance Albania” në Tv Klan kurorëzon edhe fituesin e puntatës. Në klasifikimin sipas pikëve, e para renditet Cindy Marina me 8.3 pikë. Në gëzimin e fitores, Alketa Vejsiu nxiti çiftin triumfues.

Alketa Vejsiu: Mos e ulni ritmin, duam performancë të mirë edhe javës që vjen. Shumë faleminderit!

Ilir Shaqiri: U bë hera e dytë.

Alketa Vejsiu: U bë kupa e dytë, po.

Arta Nitaj ndodhet në fund të renditjes së bashku me Anita Haradinajn e Meridian Ramçaj. Se cili do të jetë konkurrenti me të cilin do të përballet, e vendos zarfi.

Anita Haradinaj: Sa m’u mbush mendja që kisha shkuar te top treshja. O produksioni, unë uroj që nuk më keni bërë befasi ditëlindjeje sfidën. Të shohim kush është: Meridiani dhe Aneda.

Javën e kaluar, ndonëse Meridiani ishte konkurrent i ri, arriti të fitonte kupën./tvklan.al