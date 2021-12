Cindy Marina nuk e harron dashurinë e parë

22:26 04/12/2021

“Edhe mund të kthehem në volejboll”

Cindy Marina është një nga vajzat e talentuara të ekranit, por edhe të sportit. Pas viteve të tëra si një lojtare e kualifikuar volejbolli në Kaliforni, ajo erdhi në Shqipëri për të ndjekur ëndrrën e Miss Universe Albania, e vijuar nga një kontratë e gjatë pune në sport. Në “E ardhmja është vajzë” në Klan Plus, Cindy tregon se si u gjend mes dy zgjedhjeve të vështira dhe iu desh të ndahej nga dashuria e saj e parë.

Cindy Marina: Erdhi një moment shumë i vështirë që nuk mund të vazhdoja se kisha edhe Miss-in dhe volejbollin dhe ishte një moment që thashë se ishte faza tjetër e jetës. Nuk e di pse po qaj, por ishte një moment shumë i vështirë sepse kur jep kaq shumë nga vetja për kaq shumë vite për një gjë që e do kaq shumë… Më fal se po flas për volejbollin… por është shumë e vështirë kur mendon se nuk do t’i vendos prapë gjunjëzat, kur nuk do të jesh më në fushë për emocionin e bukur dhe ishte një moment shumë i vështirë për mua.

Prindërit më kanë mbështetur për çdo gjë në jetë, më kanë shtyrë të hyja në sport, edhe kur erdhi momenti që unë vendosa të largohem më kanë mbështetur plotësisht dhe jam shumë me fat që i kam ata prindër. Tani kur shoh volejbollin, kur shoh kujtimet që kam bërë unë i shoh me shumë dashamirësi se kam kaluar vitet më të bukura, kam takuar njerëz të mrekullueshëm, kam bërë shoqet më të ngushta të jetës që do t’i kem përgjithmonë, kështu që jam shumë me fat që e kam kaluar këtë periudhë. Edhe mund të kthehem në volejboll, nuk mund të them kurrë që nuk mund të kthehem./tvklan.al