Cindy Marina “rrëmben” kupën e tretë në “Dance Albania”, Visjani largohet duke kërcyer

22:25 14/11/2022

Cindy Marina dhe Dioni rrëmbyen sërish kupën e spektaklit të vallëzimit “Dance Albania” me 8.3 pikë. Për këtë çift kjo është kupa e tretë që marrin gjatë këtij spektakli duke treguar se ata nuk dinë të ndalen.

E ndërsa Cindy gëzoi për fitimin e kupës së tretë, në këtë mbrëmje të 9-të të spektaklit “Dance Albania”, Visjani zgjodhi “të festonte” me një kërcim “Napoloni” largimin e tij.

“Unë jam në sfidë me vetvete, pra jam me klonin tim, dhe unë dua të bëj diçka ndryshe meqenëse jam në sfidë me veten dua të kënaqem dhe të kërcejmë një “Napolon” për qejfin tim për t’u argëtuar dhe për ta mbyllur këtë natë bukur. Ju falënderoj të gjithëve kam njohur njerëz të mrekullueshëm!”­ tha Visjani duke e mbyllur me falenderime konkurrimin e tij./tvklan.al