City dhe Arsenal, fitore me goleadë

23:20 26/12/2021

Mançester Siti mund me goleadë Lester Sitin me rezultatin 6-3 dhe vazhdon të jetë në krye me 6 pikë më shumë se sa Liverpuli. “Qytetarët” kishin shënuar 4 gola pas 25 minutave lojë. Ndërsa në pjesën e dytë “dhelprat” në 10 minuta realizuan tri gola. Por “qytetarët” reaguan sërish edhe realizuan e dy gola të duke siguruar fitoren e nëntë radhazi.

Arsenali vazhdon me ecurinë pozitive. “Topçinjtë” siguruan fitoren e pestë radhazi, duke mundur 0-5 Noruiçin në transfertë. Skuadra e drejtuar nga Arteta ngelet në vend të katërt në renditje, ndërsa ka shënuar në total 19 gola. Noruiçi mori humbjen e katërt radhazi e ngelet në fund me 10 pikë.

Edhe Totenhemi i Antonio Kontes fitoi ndaj Kristal Palasit me rezultatin 3-0. Rezultatin e zhbllokoi Herri Kejn pas 30 minutash dhe shkon në 9 gola të shënuar në “Boxing day”, po aq sa edhe Robi Fouler. “Spërsat” janë në vend të pestë me 29 pikë, por me ndeshjet për t’u rikuperuar mund të kapin vendin e katërt.

