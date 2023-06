City dominon Europën për vlerë skuadre, anglezët kushtojnë 1.1 mld Euro

20:52 29/06/2023

Fitorja e tre titujve në sezonin e fundit ka rritur vlerën në treg të Manchester City-t. Skuadra angleze është edhe klubi më i kushtueshëm në Europë, duke dominuar totalisht renditjen speciale. Nën drejtimin e Pep Guardiolës, City është shndërruar totalisht, pasi pjesë e saj janë bërë lojtarët më të çmuar. Triumfi në Premier League, FA Cup dhe mbi të gjitha në Champions League e ka dërguar vlerën e City-t në treg në rreth 1.1 miliardë Euro.



Në 10 vendet e para dominojnë skuadrat angleze, ku përfaqësohen me 5 ekipe, 2 spanjolle, 1 italiane, gjermane dhe franceze. Pjesë e kësaj renditje speciale nga Premier League angleze janë klube si Arsenal, Chelsea, Manchester United dhe Liverpool, Bayern Munich gjendet në vendin e gjashtë me vlerë në treg 909 milionë euro, ndjekur nga Real Madrid me 870.5 milionë euro.

Pavarësisht shpenzimeve marramendëse, PSG nuk bën diferencën as në renditjen e vlerës në treg, duke u gjendur në vendin e 8-të me 803.7 milionë euro. Vlera e skuadrës së Barcelonës është ndalur në 799 milionë euro, ndërsa Serie A përfaqësohet me Napolin, që pas titullit kampion vlen 640.5 milionë euro.

Klan News