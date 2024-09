Manchester City ka konfirmuar dëmtimin e rëndë për mesfushorin Rodri. Spanjolli ka mbyllur sezonin dhe nuk do të jetë i gatshëm për asnjë ndeshje, të këtij edicioni futbollistik.

Klubi anglez, në një komunikatë zyrtare, bën të ditur se lojtari ka pësuar një dëmtim të rëndë në ligamentet e gjurit të djathtë.

Lojtari ka humbur të gjithë ndeshjet e këtij sezoni, me Manchester City-n dhe kombëtaren e Spanjës.

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery 🩵



