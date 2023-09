City mund edhe Notttingham

23:00 23/09/2023

Manchester City vazhdon që të ruajë ecurinë perfekte në Premier Ligë. “Cityzens” mundën në stadiumin “Etihad” Notingam Forest me rezultatin 2-0. Në pjesën e parë, skuadra e drejtuar nga Pep Guardiola dominoi. Foden kaloi vendasit në avantazh pas shtatë mintuash lojë. Haaland e çoi rezultatin 2-0 në minutën e 14 të lojës.

Miqtë u detyruan të përqendroheshin te mbrojtja në pjesën e parë, ndërsa situata ndryshoi në 45 minutat e dyta. 27 sekonda nga nisja e pjesës së dytë, Rodri u ndëshkua me karton të kuq për sjellje të dhunshme kundër Gibs-Uait. Në vazhdim, Notingam u shfaq me agresiv, por Citi arriti që të mbante rezultatin e pandryshuar. Në minutat e fundit të sfidës pati tension me tifozët vendas dhe trajnerin Guardiola të pakënaqur me vendimet e gjyqtarit Tejlor.

Në takimet e tjera, Luton Taun barazoi me Uolvs në shtëpi 1-1, ndërsa Kristal Palas e mbylli sfidën kundër Fulham me porta të paprekura.

