Ç’kemi dëgjuar e ç’do të dëgjojmë gjatë kësaj jave

20:31 21/12/2021

Kjo javë ka nisur me publikimin e projekteve të reja nga këngëtarët. Përpara se kjo javë të shënonte “boom”-in e të gjithë hiteve, ishte Ledri Vula që i parapriu me lançimin e këngës “Americana” ditën e shtunë, më 18 Dhjetor.

20 Dhjetori, dita e hënë ishte e shënuar për reperin e njohur Buta i cili solli “Telebingo”. Ndërkohë, dita e martë, 21 Dhjetor, përmban disa ngjarje nga estrada shqiptare.

Kida, publikoi albumin e saj të parë, “Orchide” si dhe videoklipin e këngës së parë në të, “Mo Jo”. Në këtë ditë, këngëtarja e njohur feston gjithashtu ditëlindjen.

Capital T, ka publikuar këngën “Nashta” të shoqëruar me videon muzikore, e cila është pjesë e albumit të tij të ri, “Heart Broken Kids”. Një detaj që vihet re, është se reperi ka ndryshuar datën e publikimit të albumit. Në postimin e parë ku njoftoi datën e tij, më 4 Dhjetor, tani shkruhet se albumi do të jetë në treg më 24 Dhjetor. Ndërkohë në postimet pas kësaj date, është ruajtur data fillestare e 21 Dhjetorit, kështu që nisur nga ndryshimi në foton e njoftimit, duket se do të presim edhe disa ditë.

Përveç këtyre dy artistëve, 2Ton ka publikuar para disa orësh këngën e tij të re”A t’ka marr malli”.

Dhurata Dora ka njoftuar gjithashtu daljen e një projekti të ri, “Criminal”, i cili do të jetë në platformat muzikore në orën 23:59 të mbrëmjes të së mërkurës (22 Dhjetor).

Bashkëpunimi që po presin të gjithë është edhe ai më i lakuari deri më tani, mes Butrint Imerit e Don Xhonit. Djemtë kanë njoftuar se “Corazon” do të “dredhë tokën” më 23 Dhjetor (e enjte) në 23:59./tvklan.al