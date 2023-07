Clinton në Tiranë: Të ndalet marrëzia në veri të Kosovës

23:38 03/07/2023

Nderohet me “Yllin e Mirënjohjes për Arritje Publike”

Për të gjithë kontributin që ka dhënë për çlirimin e Kosovës, por dhe ndihmën që ka dhënë administrata e tij drejtpërdrejt për Shqipërinë, Presidenti i 42 i SHBA-së, Bill Clinton, u prit dhe u nderua në Tiranë njësoj si të ishte një President në detyrë.

Bulevardi përpara selisë qeveritare u shndërrua në një sallon të madh pritje për ceremoninë e organizuar me detaje për t’i dhënë falenderimet edhe në vigjilje të festës së pavarësisë së Amerikës, mikut të shqiptarëve.

Falenderimet për kontributin e tij, në mënyrë të veçantë shqiptarët e Kosovës nuk e kanë shprehur vetëm me fjalë e me shpirt, por duke iu vendosur pasardhësve të tyre emrin, Klinton e Hillary për nder të bashkëshortes, e që sot ishin ftuar ta falenderonin personalisht ish-Presidentin.

Por ka nga ata që nuk janë mjaftuar me emrin apo mbiemrin, por mbajnë të plotë të dy ata.

Por Bill Clinton që erdhi në Tiranë në kulmin e një krize mes shtetit që ai e shpëtoi nga ‘kasapi i Ballkanit’ dhe vendit të këtij të fundit, Serbisë, dha mesazhe shumë të forta për lidershipin e Kosovës që dalë nga goja e tij marrin një peshë dhe më të madhe.

“Ka një mosmarrëveshje që po ndodh tani në Kosovë që do doja të mos kishte ndodhur kurrë. Por gjëja e vërtetë që duhet të bëjmë është që duhet ta ndalim këtë marrëzi. Çfarë çështje e madhe politike mund të avancohet duke patur tension? Ka njerëz që jetojnë aty. Kanë nevojë që të kenë një qeverisje të denjë dhe qytetarët kanë nevojë t’u thuhet “ju duhet të votoni’’ gjithmonë. në qoftë se mendoni për këto 4 qyteza, shumë larg nga çdo laborator modern, shkencor, ku modelohet sjellja përçarëse që po e nxit botën sot kryesisht sepse shumë vende drejtohen nga njerëz që preferojnë dominancën në vend të bashkëpunimit dhe në vend të konvertimit, e në vend të ndarjes së një të ardhmeje”, tha ai.

Edhe nga Shqipëria kërkon të jetë shembull për Kosovën.

“Unë shpresoj që Shqipëria në mënyra të mëdha e të vogla do të jetë në gjendje që së pari t’i tregojë botës se si duhet një e ardhme gjithëpërfshirëse”.

Kryeministri Rama u kujdes që në fjalën e tij t’i tregonte ish-Presidentin që e ka ndjekur në çdo hap të karrierës presidenciale, e për t’ia provuar në fjalim kishte rreshtuar shumë pasazhe nga fjalimet e mbajtura në momente të rëndësishme politike.

““Today I authorize the armed forces of United States to begin a series of air strikes against Serbian forces, responsible for the brutality in Kosovo”.

Kryeministri e përsëriti disa herë se pa të e ardhmja e Kosovës, por dhe vete Serbisë nuk do të ishte ajo që njohim sot.

“Mund të kishte qenë shumë më e zymtë sesa edhe mund të guxojmë ta marrim me mend. Jo vetëm për Kosovën dhe për pasojë për të gjithë shqiptarët, por dhe për Serbinë dhe për pasojë për të gjithë serbët, dy kombet më të mëdhenj të Ballkanit popujt e të cilëve janë të shtirë në më shumë sesa brenda shtetit tyre amë dhe janë të dënuar të jetojnë përjetësisht së bashku duke zgjedhur që ose ta kthejnë Ballkanin në hapësirën e një jete të re të triumfit, të paqes mes veti ose ta lënë peng mes mureve të vjetra të frikës dhe të jetuarit me kurriz ndaj njeri tjetrit”, tha Rama.

E për të gjithë këtë kontribut ai i dorëzoi medaljen më të lartë që jep kryeministri, e që më parë e ka marrë dhe Angela Merkel, “Yllin e Mirënjohjes për Arritje Publike”.

Ish-Presidenti Clinton do të largohet nga Tirana fiks pas 24 orësh qëndrim, rreth orës 14:00 të ditës së martë.

