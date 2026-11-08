Gjashtë persona kanë humbur jetën dhe 16 të tjerë kanë mbetur të plagosur nga një sulm me armë zjarri në qytetin e Krakovit, në Poloni. Mes viktimave është edhe një shtetas britanik, ndërsa autoritetet kanë identifikuar tre viktima të tjera si shtetas polakë. Dy personat e tjerë ende nuk janë identifikuar.
Sulmi ndodhi pak para orës 15:00, në sheshin kryesor të qytetit, ku një 25-vjeçar polak hyri aty me makinë dhe nisi të qëllonte në mënyrë të rastësishme ndaj njerëzve.
Policia ndërhyri dhe shkëmbeu zjarr me autorin, i cili u neutralizua brenda tre minutash nga nisja e sulmit. Në automjetin e tij u gjetën edhe armë të tjera, ndërsa dëshmitarët e përshkruan atë të veshur me rroba ushtarake.
Hetimet kanë zbuluar gjithashtu tre trupa të pajetë në banesën e të dyshuarit, rreth 200 kilometra larg Krakovit. Policia konfirmoi se bëhet fjalë për babanë 53-vjeçar, nënën 52-vjeçare dhe motrën 21-vjeçare të autorit.
Sipas ministrit të Brendshëm polak, hetimet paraprake sugjerojnë se 25-vjeçari mund të jetë frymëzuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë dhe kishte pikëpamje ultranacionaliste, por kjo pistë mbetet ende për t’u verifikuar.
Ndërkohë, dy efektivë policie mbetën të plagosur gjatë përballjes me autorin. Gjendja e njërit prej tyre, Jakub Kulik, është kritike, pasi u qëllua tre herë gjatë ndërhyrjes.
Policia polake u ka bërë thirrje qytetarëve të dhurojnë gjak të grupit AB Rh pozitiv për të ndihmuar në shpëtimin e jetës së tij. Kryeministri britanik Andy Burnham u shpreh i tronditur dhe i pikëlluar nga sulmi, duke e cilësuar atë si një akt të tmerrshëm dhune.
Ai shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe solidaritetin e Mbretërisë së Bashkuar me popullin polak. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur motivet e sulmit, origjinën e armëve dhe nëse autori ka pasur mbështetës të tjerë.
Vendi ku ndodhi ngjarja, Krakovi, qyteti i dytë më i madh në Poloni, vizitohet çdo vit nga miliona turistë. Sheshi Kryesor historik, i rrethuar nga kafene dhe ndërtesa me vlera të rëndësishme arkitekturore, është një nga atraksionet kryesore dhe hapësirat më të frekuentuara të qytetit. I ndërtuar në vitin 1257, sheshi ndodhet në zemër të qytetit të vjetër mesjetar, ku gjenden edhe ndërtesa e njohur Cloth Hall dhe Bazilika e Shën Marisë.